Mercato - PSG : Un énorme danger se confirme pour Leonardo avec Moïse Kean !

Publié le 19 juillet 2021 à 16h45 par D.M.

Le PSG essaie de trouver un accord avec Everton pour enregistrer le retour de Moïse Kean. Mais l'attaquant continue de figurer sur les tablettes de la Juventus.

Arrivé en prêt au PSG lors du dernier mercato estival, Moïse Kean a réalisé une bonne saison en Ligue 1. Auteur de 13 buts en championnat, l’attaquant italien semble avoir convaincu les dirigeants parisiens. En effet, le joueur est retourné à Everton, mais Leonardo fait tout son possible pour boucler un nouveau prêt. Problème, Rafa Benitez compte sur lui et serait prêt à se séparer de Kean seulement en cas de grosse offre. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’attaquant souhaite retourner au PSG, mais un autre club européen continue de suivre sa situation.

La Juventus toujours sur Kean