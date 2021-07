Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’un cadre du projet McCourt est inévitable !

Publié le 19 juillet 2021 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 juillet 2021 à 15h36

Déjà passé tout proche d’un départ de l’OM l’hiver dernier alors que Liverpool avait tenté de l’enrôler juste avant la fermeture du marché, Duje Caleta-Car continue d’être annoncé partant. Et les nombreux renforts en défense bouclés ces derniers jours ne font que confirmer cette tendance…

C’est un fait, l’OM se montre particulièrement actif depuis le début du mercato estival, et Pablo Longoria a déjà officialisé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Cengiz Under, Luan Peres et William Saliba. Un recrutement particulièrement ambitieux mené par le président du club phocéen, mais ce dernier va également devoir songer à vendre afin de récupérer des liquidités et surtout alléger la masse salariale de l’OM. Plusieurs profils sont annoncés sur le départ à cet effet, comme Boubacar Kamara, Dario Benedetto ou encore Duje Caleta-Car. Et la situation est d’ailleurs très particulière en ce qui concerne le défenseur central croate…

Caleta-Car poussé vers la sortie avec les nouveaux défenseurs

En effet, rien que cet été, l’OM a bouclé l’arrivée de trois nouveaux défenseurs centraux avec Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba. Des renforts qui viennent encore davantage accentuer la concurrence à ce poste avec la présence d’Alvaro Gonzalez, et fort logiquement, l’OM n’aura donc pas d’autres choix que de se séparer de Caleta-Car dans les prochaines semaines du mercato estival. L’Equipe a d’ailleurs révélé ce lundi dans ses colonnes que Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli souhaitent s’en séparer au plus vite pour ne pas se retrouver avec une surpopulation en charnière centrale. L’international croate rêverait de trouver un point de chute en Premier League après être déjà passé tout proche d’un transfert vers Liverpool et West Ham ces derniers mois, mais aucun prétendant ne semble vraiment prendre position à l’heure. Pourtant, il faudra bien vendre Caleta-Car…

« J’ai reçu une offre de Liverpool… »