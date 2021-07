Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a pris une décision tonitruante !

Publié le 19 juillet 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, le club de la capitale espagnole devrait finalement faire une nouvelle fois l’impasse sur cette fenêtre estivale des transferts.

Après ne pas avoir recruté au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts en raison de l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le Real Madrid était attendu au tournant pour ce mercato. Et ce d’autant plus que Sergio Ramos a quitté le club et que Raphaël Varane pourrait très bientôt suivre ses pas en s’en allant du côté de Manchester United. Dans le même temps, les Merengue sont sans cesse annoncés sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Seulement voilà, la direction du Real Madrid aurait finalement décidé de changer ses plans…

Aucune recrue au Real Madrid cet été ?