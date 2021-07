Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est à court de solutions dans ce chantier colossal !

Publié le 19 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG songerait à recruter un nouvel homme sur le flanc gauche de sa défense, tout indique que le club de la capitale pourrait n’avoir d’autre choix que de miser sur une solution maison.

Si le flanc droit de la défense du Paris Saint-Germain est un chantier désormais pleinement comblé grâce au recrutement d’Achraf Hakimi, on ne peut pas en dire autant de son pendant gauche. Tandis que Mitchel Bakker a officiellement quitté le club parisien la semaine dernière en rejoignant le Bayer Leverkusen contre 10 M€ bonus compris, Layvin Kurzawa est maintenant annoncé sur le départ et pourrait rejoindre Galatasaray ou la Premier League. La situation du titulaire au poste Juan Bernat est également floue dans la mesure où L’Equipe a dernièrement annoncé qu’il ne devrait effecteur son retour à la compétition qu’en septembre, soit un an après sa rupture des ligaments croisés. Ainsi, toute la question est de savoir dans quel état l’Espagnol va revenir, et ce d’autant plus qu’il a fait face à des complications au cours de sa convalescence.

Dans l’impasse, Leonardo pourrait miser sur Abdou Diallo et Thilo Kehrer !