Mercato - PSG : Le Real Madrid joue un vilain tour à Leonardo !

Publié le 19 juillet 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que le PSG ferme la porte au Real Madrid pour Vinicius Jr, Florentino Pérez pourrait bien en faire de même avec Vinicius Jr.

Aura-t-on le droit à une opération entre le PSG et le Real Madrid cet été ? Au moment d’évoquer les deux clubs sur le marché des transferts, on pense directement à Kylian Mbappé. En effet, ce n’est pas un secret, l’international français est le grand rêve de Florentino Pérez. Mais cela est sans compter sur Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG l’a d’ailleurs bien fait savoir, bien que Mbappé soit sous contrat jusqu’en 2022 et refuserait pour le moment de prolonger, il ne partira pas cet été. De quoi donc compliquer les plans du Real Madrid, qui pourrait néanmoins tenir sa revanche sur les Parisiens.

La porte est aussi fermée pour Vinicius Jr !