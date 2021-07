Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale montée pour recruter Cristiano Ronaldo ?

Publié le 19 juillet 2021 à 11h30 par T.M.

Au PSG, Leonardo est en train d’effectuer un recrutement galactique et il pourrait ne pas avoir encore terminé. En effet, le nom de Cristiano Ronaldo revient plus que jamais aux abords de Cristiano Ronaldo. Et pour attirer le joueur de la Juventus, une opération colossale pourrait bien se mettre en place.

« Decision day ». Ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a agité la planète football avec ce message posté sur son compte Instagram. Si cette sortie du joueur de la Juventus peut paraitre anodine, elle ne le serait pas forcément étant donné l’incertitude qui plane aujourd’hui au-dessus de l’avenir de la star portugaise. En effet, alors que Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame, un départ pourrait bien être acté à l’occasion de ce mercato estival. Depuis l’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, un froid a été jeté sur l’avenir du quintuple Ballon d’Or et les Turinois pourraient d’ailleurs ne pas le retenir afin d’économiser son salaire XXL. Bien que la Juventus répète qu’elle n’est au courant de rien actuellement, un départ de Cristiano Ronaldo semble bel et bien être une possibilité à l’occasion de ce mercato estival. Et c’est surtout du côté du PSG que le client de Jorge Mendes est annoncé. Le Lusitanien est un rêve de longue date des Qataris, qui pourraient donc avoir aujourd’hui l’occasion parfaite pour assouvir leur désir.

Cristiano Ronaldo contre qui ?