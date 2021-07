Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va devoir sortir les rames pour Mbappé…

Publié le 19 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le PSG se montre très actif sur le marché des transferts, Kylian Mbappé n’en serait pas pour autant emballé par le projet sportif au point d’accepter de prolonger son contrat à Paris.

Depuis de longues semaines à présent, il est spécifié dans différents médias que la priorité de Kylian Mbappé et de son entourage ne résiderait pas dans sa potentielle future revalorisation salariale concernant sa prolongation, mais plutôt sur le projet sportif. Et en ce début de mercato, difficile de dire que le PSG ne s’est pas considérablement renforcé sur le marché avec les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et en attendant un autre renfort XXL en la personne de Paul Pogba par exemple. Serait-ce suffisant aux yeux du clan Mbappé ? Pas vraiment.

Mbappé surpris par le mercato, mais pas emballé par une prolongation…