Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé convaincu par le recrutement de Leonardo ? La réponse !

Publié le 18 juillet 2021 à 18h15 par T.M.

Du côté du PSG, on veut prolonger Kylian Mbappé. Et cela pourrait notamment être possible grâce au recrutement effectué cet été. Mais le Français est-il convaincu par ce qu’il voit ?

Cet été, le PSG a frappé fort avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Des renforts de poids pour Mauricio Pochettino, qui pourraient également avoir la même occasion un impact direct sur l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, alors que l’attaquant du PSG ne ferait pas de l’argent une priorité, c’est plutôt le projet sportif qui dictera son choix pour prolonger ou non. Et forcément, avec le recrutement opéré cet été par Leonardo, le club de la capitale s’offre de sérieux arguments pour obtenir la prolongation de Mbappé.

Mbappé impressionné, mais…