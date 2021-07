Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Kylian Mbappé plombée... par Varane ?

Publié le 18 juillet 2021 à 17h15 par La rédaction

C'est un secret de Polichinelle, le Real Madrid fait de Kylian Mbappé l'une des priorités de son mercato. Pour l'attaquant du PSG, Florentino Pérez serait d'ailleurs prêt à tout.

Si Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son aventure du côté du PSG, son nom est souvent associé au Real Madrid. Le club espagnol fait de l'attaquant français sa priorité. Mais les difficultés financières des Merengue compliquent sérieusement le dossier. Il reste deux options au Real Madrid : soit attendre la fin du contrat de Mbappé, en juin 2022, ou bien tenter de faire baisser le prix en proposant un joueur dans un échange.

Varane proposé dans un deal ?