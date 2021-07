Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive XXL en préparation dans le dossier Lewandowski ?

Publié le 18 juillet 2021 à 12h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Robert Lewandowski aimerait évoluer sous le maillot du Real Madrid. Mais l'attaquant du Bayern Munich pourrit recevoir prochainement une offre de Chelsea.

Auteur d’une saison majuscule sous le maillot du Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait bien quitter l’Allemagne. Et l’attaquant polonais pourrait bien réaliser son rêve en rejoignant les rangs du Real Madrid. « Quand nous avons fait venir Robert en Allemagne, le plan était clair : Dortmund, Bayern, l’Espagne et puis les Etats-Unis. Et ce n’est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Lewandowski au Real Madrid ? Peut-être. Nous verrons, nous verrons. Nous aimons la Liga » avait déclaré son ancien agent Cezary Kucharski. Lewandowski aimerait évoluer en Liga, mais plusieurs clubs voudraient le recruter.

Chelsea prépare son offensive pour Lewandowski