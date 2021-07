Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si Haaland avait tué tout suspense ?

Publié le 18 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé du côté du Real Madrid et surtout de Chelsea, Erling Braut Haaland a partagé son impatience quant à sa future collaboration avec le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose.

Depuis de longues semaines à présent, l’avenir d’Erling Braut Haaland est scruté et surtout commenté dans la presse. En effet, que ce soit son agent Mino Raiola ou les dirigeants du Borussia Dortmund, tous ont leur mot à dire. Raiola a déjà clairement fait savoir que la position du BvB , qui est de conserver Haaland la saison prochaine, était légitime, mais que cela ne voudrait pas forcément dire que l’insatiable buteur du club de la Ruhr se trouverait dans l’équipe la saison prochaine. Le Real Madrid ne serait qu’un des diverses équipes à se pencher sur le cas Erling Braut Haaland. Manchester City et surtout Chelsea mèneraient la danse dans cette opération alors que le joueur a repris le chemin des entraînements pour la pré-saison du Borussia Dortmund.

« C'est un gars sympa et j'ai hâte de travailler avec lui »