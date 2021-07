Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland lâche un indice sur son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que son avenir fait toujours l’objet de spéculations, Erling Haaland a confié toute sa hâte de travailler avec son nouvel entraîneur à Dortmund.

L’avenir d’Erling Haaland est toujours incertain. En effet, l’international norvégien est annoncé dans les viseurs des meilleures équipes européennes tant il se montre performant au Borussia Dortmund. Le Real Madrid et Chelsea sont tout particulièrement cités sur ses traces, et ce en dépit du fait qu’il n’est pas certain qu’il quitte le club de la Ruhr cet été dans la mesure où ce dernier n’a de cesse de répéter qu’il ne compte pas vendre son joueur à un an de l’activation de sa clause libératoire fixée à 75 M€.

Erling Haaland a hâte de travailler avec Marco Rose