Mercato - PSG : Leonardo est plus que jamais distancé dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 18 juillet 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Manuel Locatelli, tout indique que le club de la capitale est maintenant hors course.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum en juin dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le PSG aimerait une nouvelle fois renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le club de la capitale est annoncé sur les traces de nombreux joueurs à l’image de Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Manuel Locatelli. Seulement voilà, le troisième cité est annoncé comme étant promis à la Juventus désormais, et cela tend de plus en plus à se confirmer.

Manuel Locatelli ne veut que la Juventus