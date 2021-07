Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se précise pour cet indésirable !

Publié le 18 juillet 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Besiktas a été annoncé sur les traces de Sergio Rico, cette piste semble être en train de se préciser pour l’actuel portier du PSG.

S’il y a un secteur qui est très bien fourni au PSG, c’est clairement celui des gardiens de but. En effet, le club de la capitale possède dix portiers sous contrats, dont Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ou encore Sergio Rico. Et justement, ce dernier cité était le second gardien du club de la capitale jusqu’à l’arrivée libre du premier cité cette semaine. Désormais barré par la concurrence, l’ancien joueur du Séville FC devrait s’en aller au cours des prochaines semaines et est annoncé dans le viseur de Besiktas dans cette perspective. Et ce dimanche, cette hypothèse semble prendre de l’ampleur.

Vers un prêt de Sergio Rico à Besiktas ?