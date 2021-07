Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho serait déjà fixé pour Mauro Icardi !

Publié le 18 juillet 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que l’AS Roma se serait positionnée pour accueillir Mauro Icardi, José Mourinho devrait avoir de grosses difficultés à récupérer l’attaquant du PSG.

En mai dernier, Mauro Icardi lâchait un message très clair sur son avenir au PSG : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville . » Mais derrière cette sortie se cacherait une situation bien différente. En effet, l’attaquant argentin n’exclurait pas de quitter le club de la capitale cet été et serait emballé à l’idée de faire son retour en Serie A. Cela tombe bien puisque la Juventus et l’AS Roma aimeraient mettre la main sur lui. Du côté turinois, ce dossier semble toutefois complexe puisque Cristiano Ronaldo bloquerait la venue d’un autre joueur aux revenus conséquents. Et chez les Romains, cela ne serait guère mieux.

Icardi inaccessible pour la Roma ?