Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Thiago Almada !

Publié le 18 juillet 2021 à 15h10 par D.M.

Intéressé par Thiago Almada, l'OM n'aurait pas l'intention de répondre aux exigences du Velez Sarsfield. Le club argentin se tourne vers d'autres interlocuteurs et notamment avec une équipe de MLS.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le mercato marseillais a pris un accent sud-américain. Le club phocéen a déjà bouclé l’arrivé des Brésiliens Gerson et Luan Peres, et s’intéresse également à plusieurs joueurs argentins. Comme l’a indiqué un membre de l’OM ce dimanche à la Provence , la formation a coché le nom de Cristian Pavon (Boca Juniors) : « C’est une possibilité » . Depuis plusieurs semaines, il est aussi question d’un intérêt de Pablo Longoria pour Thiago Almada, mais cette piste s’est nettement refroidie.

Velez Sarsfield négocie avec Atlanta United