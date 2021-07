Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour Antoine Griezmann !

Publié le 19 juillet 2021 à 18h10 par B.C.

Alors que le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid peinent à trouver un accord pour l’échange Antoine Griezmann-Saul Niguez, le club culé aurait décidé d'oublier ce dossier

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann ne sait pas où il évoluera la saison prochaine. Alors que le Français serait disposé à faire son retour à l’Atlético de Madrid, sous certaines conditions, les discussions seraient au point mort entre les deux clubs. Ce lundi, le quotidien catalan ARA avance même que le dossier serait désormais classé en raison de l’écart trop important entre les exigences du Barça et de l’Atlético. Joan Laporta souhaiterait en effet récupérer Saul Niguez dans le cadre d’un échange en complément d’une indemnité de transfert, de quoi refroidir les Colchoneros , également bloqués par le salaire d’Antoine Griezmann estimé à 20M€ par saison. Une tendance confirmée par Mundo Deportivo.

Pas d'échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez