Mercato - PSG : Leandro Paredes impliqué dans une énorme opération ?

Publié le 19 juillet 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que le PSG et la Juventus pourraient mettre sur pied un échange entre Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo, cela pourrait ne pas être la seule opération entre les deux écuries.

Cet été, l’axe PSG-Juventus pourrait bien être animé. Et actuellement, ce sont les dossiers Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi qui font énormément parler. Deux destins qui pourraient d’ailleurs être étroitement liés. Alors que le Portugais pourrait quitter la Juventus, c’est au PSG qu’il est annoncé. Dans le même temps, les Bianconeri apprécieraient particulièrement l’Argentin, pas retenu au Parc des Princes. De quoi alors faire naitre l’idée d’un échange entre Cristiano Ronaldo et Icardi. Mais entre les Parisiens et les Turinois, cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Un échange peut en cacher un autre !