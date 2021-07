Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay s’enflamme pour son arrivée au Barça !

Publié le 19 juillet 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que Memphis Depay va prochainement officiellement débuter sa nouvelle aventure avec le FC Barcelone, le Néerlandais est très heureux de débarquer chez les Blaugrana.

Attendu depuis l’été dernier par Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay va enfin retrouver son ancien sélectionneur national. En effet, arrivé au terme de son contrat avec l’OL, le Néerlandais a pu s’engager librement avec les Blaugrana. Il y a quelques jours désormais, le Barça a ainsi officialisé l’arrivée de Memphis Depay au sein de l’effectif de Koeman. Et pour l’attaquant de 27 ans, cette nouvelle aventure est en train de débuter. Alors que le néo-Barcelonais sera présenté ce jeudi, il a atterri ce lundi en Catalogne.

« Je suis très excité pour ce nouveau défi »