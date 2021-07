Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Pochettino sur le recrutement XXL de Leonardo !

Publié le 19 juillet 2021 à 18h45 par B.C.

Alors que le PSG s’est déjà montré très actif dans ce début de mercato estival, Mauricio Pochettino s’est réjoui des premières recrues bouclées par Leonardo et en a dit plus sur le mode de fonctionnement du club de la capitale.

Désireux de se renforcer dans ce mercato estival, le PSG remplit plutôt bien sa mission jusqu’à maintenant. Le club de la capitale est déjà parvenu à s’attacher les services de quatre joueurs avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, et cela n’est pas terminé puisqu’un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant seraient encore attendus au PSG. En attendant de voir si Leonardo parviendra à ses fins dans ses autres dossiers, Mauricio Pochettino a livré les coulisses du recrutement parisien.

« Nous avons travaillé pendant six mois avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo »