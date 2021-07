Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ de Kylian Mbappé déjà connue ?

Publié le 19 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, l’attaquant français prévoirait bel et bien de quitter le PSG libre au terme de son contrat, à l’été 2022.

En juin dernier, dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se voulait très rassurant quant à la prolongation de contrat à venir de Kylian Mbappé au PSG : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », assurait le président du club de la capitale. Et pourtant, en coulisses, l’évolution de ce feuilleton semble bien différente…

Mbappé ne souhaite pas prolonger…

L’Equipe a annoncé dimanche dans ses colonnes que Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger son contrat avec le PSG, estimant ne pas avoir reçu suffisamment de garanties sur le recrutement. Et de son côté, la direction francilienne resterait inflexible sur le sujet d’une éventuelle vente cet été, ce qui laisse donc présager l'idée d'un départ libre de Mbappé en juin 2022.