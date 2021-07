Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution enfin trouvée pour ce flop à 30M€ ?

Publié le 19 juillet 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'Alvaro Odriozola n'a jamais répondu aux attentes au Real Madrid, un départ est recherché par la Casa Blanca. Et cet été, les Merengue pourraient bien arriver à leurs fins.

Très performant sous les couleurs de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola avait tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez a déboursé une somme proche de 30M€ pour le recruter à l'été 2018. Toutefois, le président du Real Madrid est loin d'avoir rentabilisé ce transfert en trois ans. En effet, Alvaro Odriozola est à la peine depuis son arrivée à la Maison-Blanche . Ce qui aurait pu provoquer son départ définitif lors des dernières fenêtres de transferts. Toutefois, Florentino Pérez n'a pu boucler qu'un prêt de quelques mois au Bayern pour Alvaro Odriozola lors de la saison 2019-2020. Et alors qu'il souhaiterait toujours se séparer de son arrière droit, le patron du Real Madrid aurait peut-être enfin trouvé une solution pour s'en débarrasser.

Le Milan AC n'aurait pas oublié Alvaro Odriozola