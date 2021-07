Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Olivier Giroud aurait plombé les plans d'Ancelotti !

Publié le 19 juillet 2021 à 0h00 par A.D.

Alors que le Real Madrid cherche à se débarrasser de Luka Jovic, les cartes auraient été rebattues à cause d'Olivier Giroud.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Luka Jovic n'a pas du tout fait forte impression. En effet, le buteur serbe n'a jamais réussi à évoluer à son plus haut niveau sous les couleurs de la Maison-Blanche . A tel point que la direction merengue aurait essayé de s'en séparer à plusieurs reprises. Lors de la dernière saison d'ailleurs, Luka Jovic a été prêté à l'Eintracht Francfort pour tenter de retrouver la pleine possession de ses moyens. De retour au Real Madrid, le buteur 23 ans n'aurait pas réussi à renverser la vapeur, puisque sa direction envisagerait toujours de s'en débarrasser, et ce, pour rééquilibrer ses comptes. Et alors que le Milan AC aurait songé à recruter Luka Jovic cet été, l'arrivée d'Olivier Giroud chez les Rossoneri aurait éteint les espoirs du Real Madrid.

Le Milan AC oublie Luka Jovic à cause d'Olivier Giroud