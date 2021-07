Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 juillet 2021 à 18h30 par B.C.

Alors que sa situation avec le PSG est loin d’être réglée, Kylian Mbappé reprendra le chemin de l’entraînement dans les prochains jours. L’occasion pour les deux parties de reprendre les discussions concernant la prolongation du Bondynois, mais ce dernier rêverait toujours du Real Madrid.

Les semaines passent, et l’avenir de Kylian Mbappé est encore loin d’être acté. Alors que l’international français est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022, les discussions sont à l’arrêt. Pourtant, le club de la capitale a fait de ce dossier une priorité et n’a pas l’intention de lâcher l’affaire si facilement. Interrogé en juin dernier par L’Équipe , Nasser Al-Khekaïfi restait très confiant concernant l’avenir de son joyau : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien . » Néanmoins, Kylian Mbappé n’est pas pressé à l’idée de renouveler son bail et pourrait ainsi quitter librement le PSG l’été dernier si la situation n‘évolue pas d’ici-là.

Les discussions vont reprendre

En raison de l’Euro et de la période de repos accordée à Kylian Mbappé, les négociations entre ce dernier et le PSG ont tourné au ralenti, mais cela devrait prochainement s’animer dans ce dossier à en croire les informations du quotidien AS . Ce mardi, le média espagnol annonce en effet que les discussions vont reprendre dans les prochains jours, dès le retour de Kylian Mbappé au Camp des Loges. Si le PSG conserve l’espoir de trouver un accord dans ce dossier, le numéro 7 parisien n’aurait toujours pas changé de position, bien au contraire. AS rappelle que Kylian Mbappé a déjà refusé à trois reprises d’apposer sa signature sur un nouveau contrat et qu’il aurait de nouveau informé le PSG dès la fin du parcours des Bleus à l’Euro qu’il n’envisageait pas de prolonger, bien qu’il ne serait pas opposé à l’idée de rester une année de plus dans la capitale. La perspective d’un départ libre à l’été 2022 est donc bien réelle, une menace de taille pour le PSG.

Mbappé attend l’offensive du Real Madrid