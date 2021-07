Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible coup de Tuchel pour la succession de Mbappé !

Publié le 20 juillet 2021 à 15h45 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo penserait à recruter Harry Kane, qui souhaite quitter Tottenham pour remporter des titres. Egalement séduit par le buteur des Spurs, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, serait prêt à livrer une grosse bataille face au PSG.

Privé de Ligue des Champions avec Tottenham cette saison, Harry Kane a affiché son désir de quitter le club. Pour remporter des titres, l'international anglais a fait clairement savoir qu'il voulait changer d'air et rejoindre un club plus ambitieux. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été, soit à un an de la fin de son contrat, Leonardo songerait à recruter Harry Kane pour pallier son absence. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait contraint de se frotter à Thomas Tuchel sur ce dossier.

Thomas Tuchel n'en démord pas pour Harry Kane