Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 20 juillet 2021 à 14h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG et de la Juventus, qui souhaiteraient le recruter dès cet été. Pour devancer le club parisien, les Bianconeri auraient rencontré la direction de Manchester United dans la nuit de lundi à mardi pour évoquer le cas de La Pioche.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Paul Pogba ne manquerait pas de pistes pour son avenir. Alors que Manchester United pourrait être contraint de le vendre La Pioche cet été - pour ne pas la voir partir gratuitement à l'été 2022 - le PSG et la Juventus seraient en embuscade pour ce mercato estival. D'ailleurs, le PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour obtenir gain de cause. Comme l'a indiqué Canal Supporters ce mardi matin, Leonardo aurait déjà convaincu Paul Pogba et serait proche de trouver un accord avec lui. De son coté, la Juventus se serait attaquée à Manchester United.

Une réunion au sommet entre la Juve et United pour Pogba ?