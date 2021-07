Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 juillet 2021 à 9h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas rejoindre le club de la capitale.

À un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo a vu son avenir s’écrire en pointillés depuis plusieurs semaines. En effet, il a été annoncé que l’international portugais envisageait de quitter la Juventus, lassé des mauvais résultats de l’écurie piémontais ces dernières saisons sur la scène européenne. Et évidemment, comme souvent, le PSG a été évoqué comme un possible point de chute pour l’ancien attaquant du Real Madrid. Seulement voilà, ce n’est une nouvelle fois pas cet été que Cristiano Ronaldo devrait débarquer dans la capitale française.

Sauf retournement de situation, Cristiano Ronaldo ne viendra pas au PSG