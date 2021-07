Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente importante bientôt réalisée par Leonardo ?

Publié le 20 juillet 2021 à 8h45 par La rédaction

Après un début de mercato estival riche en arrivées, Leonardo devrait désormais se concentrer sur les départs au sein du PSG pour dégraisser l’effectif parisien. Si plusieurs noms circulent dans des rumeurs, Pablo Sarabia aurait de loin la meilleure cote sur le marché des transferts.

Leonardo réalise un mercato estival plutôt actif pour le moment, surtout au niveau des arrivées. Après les récentes officialisations de Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le PSG devait dorénavant se concentrer sur ses ventes afin de dégraisser un effectif dense. Pour cela, plusieurs noms seraient déjà cochés par Leonardo qui voudrait se débarrasser des indésirables du club. Cependant, le directeur sportif parisien se lance à première vue dans une mission très compliquée puisque la plupart de ces joueurs ont des salaires très élevés et leur cote est très basse. Seul l’Espagnol Pablo Sarabia, annoncé récemment dans un échange avec Joaquin Correa, semble sortir du lot et pourrait être utile à Leonardo sur le marché des transferts.

Sarabia a la meilleure cote