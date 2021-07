Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Tout serait bouclé pour Lionel Messi !

Publié le 20 juillet 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le FC Barcelone cherche actuellement à dégraisser son effectif pour conserver Lionel Messi, il n’y aurait plus aucun doute à avoir sur l’avenir de l’Argentin.

Depuis l’annonce de ses envies d’ailleurs l’été dernier, Lionel Messi se retrouve au centre de toutes les rumeurs. L’Argentin a finalement décidé de rester au FC Barcelone malgré la cohabitation mouvementée avec Josep Maria Bartomeu, sans pour autant prolonger son bail. Depuis, Joan Laporta a repris les rênes du club culé, mais Lionel Messi n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau contrat. Ainsi, l’Argentin est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, de quoi inquiéter le club culé, d’autant que le PSG est à l’affût. Un terrain d’entente aurait pourtant été trouvé entre le Barça et Messi, mais les Blaugrana sont dans l’incapacité de boucler ce dossier en raison de leurs problèmes financiers.

Une prolongation inéluctable pour Messi