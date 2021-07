Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se rendent coup pour coup !

Publié le 20 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

En bloquant Kylian Mbappé, le PSG contrarie les plans du Real Madrid. Mais Florentino Pérez aurait du répondant…

Souvent opposés sur le terrain, le PSG et le Real Madrid se retrouvent également face-à-face sur le marché des transferts. Et actuellement, c’est Kylian Mbappé qui fait l’objet de cette bataille entre les Parisiens et les Merengue. Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez rêve de recruter l’international français. Etant donné que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2022 et semble décidé à ne pas prolonger pour le moment, l’occasion pourrait donc être parfaite pour le Real Madrid. Mais c’est sans compter sur le PSG et Nasser Al-Khelaïfi, qui a très bien fait savoir que Mbappé ne partirait pas cet été.

Vinicius Jr comme Mbappé !