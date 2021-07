Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande révélation de Depay sur son arrivée !

Publié le 20 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Aujourd’hui, Memphis Depay est donc un joueur du FC Barcelone. Et cela serait en grande partie grâce à Ronald Koeman, entraîneur du club catalan.

Cet été, le FC Barcelone a fait signer 4 nouveaux joueurs parmi lesquels Memphis Depay. Arrivé au terme de son contrat à l’OL et donc libre, le Néerlandais a ainsi enfin rejoint le club catalan, qui souhaitait se l’offrir depuis un an désormais. L’affaire a donc été bouclée et Depay va retrouver Ronald Koeman au Barça alors que les deux hommes ont travaillé ensemble en sélection nationale. Entre les deux, la relation est très forte et cela a d’ailleurs pesé au moment du choix de l’attaquant de 27 ans.

« Il a insisté pour que je vienne ici »