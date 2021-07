Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes confidences de Memphis Depay sur son arrivée !

Publié le 19 juillet 2021 à 18h30 par B.C.

Recruté par le FC Barcelone cet été, Memphis Depay est impatient à l’idée d’entamer officiellement cette nouvelle étape de sa carrière.

Jour de rentrée pour Memphis Depay ! Alors que l’actualité du FC Barcelone est riche avec les nombreux départs sur lesquels travaille Joan Laporta et l’avenir incertain de Lionel Messi, l’international néerlandais était attendu en Catalogne ce lundi pour lancer officiellement son aventure barcelonaise. Arrivé libre en provenance de l’Olympique Lyonnais pendant l’Euro, Memphis Depay prendra le chemin de l’entraînement cette semaine sous les ordres de Ronald Koeman et sera présenté à la presse ce jeudi. L’attaquant de 27 ans s’est néanmoins confié aux médias du club culé à son arrivée, l’occasion pour lui de s’enflammer à nouveau pour le FC Barcelone, dans des propos relayés par Mundo Deportivo .

« Je suis impatient »

« C'est un jour spécial, je suis très excité à l’idée de rejoindre le club et d’aller au stade. C'est très bien et ce sera une journée incroyable. J'espère remporter de nombreux titres, c'est pourquoi je suis venu dans ce grand club. C'est ce que représente le club, il a une histoire très riche. Je suis impatient de rencontrer tout le monde au club », a confié le Néerlandais, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « Je viens de rentrer de vacances et il est temps de se concentrer à nouveau. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré ici. Je vais essayer de m'adapter le plus rapidement possible », ajoute Memphis Depay. « J'aime jouer un football offensif et être créatif sur le terrain. Créer des occasions, délivrer des passes décisives et marquer des buts. Pour moi, le style de jeu du Barça est parfait. Je suis très heureux. » Par ailleurs, l’ancien joueur de l’OL s’est prononcé sur ses retrouvailles avec Ronald Koeman, son ancien sélectionneur chez les Oranjes : « J'ai fait de grands progrès avec lui, surtout en équipe nationale, en étant important dans l'équipe. Il m'a donné beaucoup de confiance et m'a également aidé lorsque j'étais blessé. Il m'a beaucoup soutenu et a insisté pour que je vienne ici et que je signe pour le meilleur club du monde. Je suis très heureux qu'il soit ici et je suis prêt à me battre pour lui. »

« Il a un âge parfait pour pouvoir le prouver et j'espère qu’il le fera au Barça »