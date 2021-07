Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Camavinga… Leonardo surprend tout le monde !

Publié le 20 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

D’ici la fin du mercato estival, le PSG souhaiterait recruter un autre milieu de terrain après Georginio Wijnaldum. Et celui-ci pourrait ne pas celui auquel on s’attendait.

Alors que le PSG réalise un recrutement estival impressionnant, cela pourrait ne pas être terminé du tout. En effet, Leonardo est en train d’offrir une véritable armada à Mauricio Pochettino et d’autres armes pourraient être ajoutées à l’arsenal de l’Argentin. Alors que le dossier Theo Hernandez ne cesse de prendre de l’ampleur, il faudrait également s’attendre à l’arrivée d’un deuxième milieu de terrain après Georginio Wijnaldum. Ces derniers jours, il a ainsi avait tout été question d’une arrivée de Paul Pogba ou d’Eduardo Camavinga, mais c’est finalement un autre joueur qui pourrait débarquer au PSG.

Henderson pour densifier le milieu de terrain ?