Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann à l’Atlético, est-ce vraiment possible ?

Publié le 20 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Dernièrement, on imaginait Antoine Griezmann revenir à l’Atlético de Madrid. Mais malgré certains espoirs, cela s’avérerait plus compliqué que jamais.

Afin de réduire sa masse salariale, le FC Barcelone veut se séparer d’Antoine Griezmann. Et pour le Français, l’avenir pourrait à nouveau s’écrire à l’Atlético de Madrid, club qu’il a quitté en 2019. Une opération XXL a même été évoquée par la presse espagnole puisque Griezmann pourrait être échangé avec Saul Niguez. Et dans les rangs des Colchoneros, on y croit comme l’a fait savoir ce lundi Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid : « Dans le monde du football, tout peut arriver. Personne ne sait quel sera le résultat de cette négociation. Si cela arrivait, ce serait une agréable surprise ».

Un dossier impossible à régler ?

L’Atlético de Madrid veut donc y croire pour Antoine Griezmann. Mais ce désir de rapatrier le Français pourrait ne pas être assouvi cet été. Du moins pas dans le cadre d’un échange avec Saul Niguez. En effet, ce lundi, la presse espagnole a clairement assuré que le Barça avait écarté cette possibilité pour différentes raisons. Alors que l’Atlético de Madrid ne semble pas vouloir ajouter un chèque avec Saul Niguez, cela bloquerait le Barça qui estimerait que les deux joueurs n’ont pas la même valeur. De plus, les Colchoneros ne pourraient pas assumer le salaire actuel de Griezmann. La solution serait que les Blaugrana payent pour compenser cette perte auprès du Français, ce qu’ils ne veulent pas faire. Le dossier semble donc être dans une impasse.