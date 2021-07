Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria heurte un bel obstacle pour ce compatriote de Messi !

Publié le 20 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que l’OM se serait récemment penché sur le dossier Cristian Pavón, Pablo Longoria rencontrerait quelques difficultés pour l’attaquant de Boca Juniors.

Après avoir bouclé une multitude de recrues ces derniers temps et dont celle de Cengiz Ünder, Pablo Longoria aurait la ferme volonté de mettre la main sur un autre élément offensif. C’est la raison pour laquelle le président de l’OM a enclenché les discussions avec Sassuolo pour le transfert de Jérémie Boga comme le10sport.com vous l’a récemment souligné. Cependant, le club italien réclamerait 30M€ pour lâcher le natif de Marseille. De quoi refroidir les ardeurs de l’OM qui regarderait également du côté de l’Argentine et de Boca Juniors.

Toujours pas d’accord pour Pavón…