Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 20 juillet 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 20 juillet 2021 à 8h24

Alors que le PSG est annoncé en quête d’un nouveau milieu de terrain, Leonardo aurait la ferme intention de boucler la venue de Paul Pogba.

L’arrivée de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool n’a pas suffit à rassasier le PSG dans son projet de renforcer son milieu de terrain. En effet, le club de la capitale aimerait recruter un second joueur dans ce secteur, et tout indique que Paul Pogba est la grande priorité de Leonardo dans cette optique, à un an de la fin de son contrat à Manchester United. Et cette tendance est plus que jamais en train de se confirmer…

Leonardo est en contact avec Mino Raiola depuis des semaines