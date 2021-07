Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle est la meilleure recrue de Pablo Longoria à ce jour ?

Publié le 20 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Très actif dans ce mercato estival, l’OM a déjà récupéré huit nouveaux joueurs. Mais selon vous, quelle est la meilleure recrue de Pablo Longoria à ce jour ?

Pablo Longoria promettait du mouvement dans ce mercato estival, et le président de l’Olympique de Marseille n’a pas menti. Alors que le mois de juillet n’est pas encore terminé, le club phocéen a déjà bouclé l’arrivée de huit nouveaux renforts. Cela n’était pourtant pas gagné compte tenu de l’état des finances marseillaises dans le contexte actuel, mais Pablo Longoria a frappé fort très rapidement avec la venue de Gerson en provenance de Flamengo pour environ 20M€, hors bonus. Un dossier qui tenait à coeur de Jorge Sampaoli, qui peut également se satisfaire des autres renforts actés ces dernières semaines.

Quel est le meilleur coup de Longoria ?

Après une première saison satisfaisante à l’OM, Leonardo Balerdi a été définitivement transféré au club phocéen en provenance du Borussia Dortmund. Le secteur défensif va connaître de gros changements puisque Luan Peres et William Saliba ont également débarqué. Dans l’entrejeu, l’OM s’est attaché les services de Matteo Guendouzi, venu tout droit d’Arsenal en prêt avec une option d’achat estimée à 10M€. En attaque, l’écurie marseillaise peut compter sur les arrivées de Konrad de la Fuente et Cengiz Under. Ce dernier n’est d’ailleurs pas l’unique joueur de l’AS Roma à débarquer sur la Canebière puisque Pau Lopez aura la lourde responsabilité de concurrencer Steve Mandanda dans les cages, en attendant peut-être de prendre sa succession à terme. Alors que le mercato est loin d’être terminé, un premier bilan peut déjà être fait après le gros travail de Longoria.



Alors selon vous, quelle est la meilleure recrue de l'OM à ce jour ? À vos votes ?