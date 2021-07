Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les cinq renforts qu’attend encore Sampaoli !

Publié le 20 juillet 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM vit un mercato estival très agité dans le sens des arrivées, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n’en ont pas encore terminé avec leur recrutement. Et au minimum cinq renforts supplémentaires pourraient arriver en fonction de l’avancées des ventes dans les semaines à venir…

C’est un fait, l’OM s’est montré particulièrement actif ces dernières semaines sur le marché des transferts en bouclant les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Luan Peres, William Saliba et Pau Lopez. Malgré des moyens financiers relativement limités, le club phocéen parvient donc à se montrer compétitif sur le marché des transferts, bouclant notamment un certain nombre d’opérations sous la forme de prêt avec option d’achat. Mais Jorge Sampaoli, s’il a déjà bien regarni son vestiaire, attend encore du monde à l’OM…

Ça va encore bouger à l’OM

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe consacre un dossier sur les dossiers restants à l’OM et notamment dans le sens des arrivées. Malgré ses huit renforts déjà officialisés depuis le début du mercato, le club phocéen a encore des envies de recrutement, et le quotidien sportif indique notamment que Pol Lirola reste la grande priorité du moment pour Sampaoli et Longoria. Le latéral droit espagnol, prêté ces six derniers mois à l’OM, est pour l’instant retourné à la Fiorentina, mais les dirigeants marseillais entendent bien trouver un terrain d’entente le plus vite possible pour son transfert. Par ailleurs, pour venir concurrencer Dimitri Payet, l’OM cible un milieu offensif créatif, et hésite entre Amine Adli (Toulouse) et Thiago Almada (Vérez Sarsfield). Jorge Sampaoli voudrait également attirer plusieurs ailiers, et cible à cet effet Jérémie Boga (Sassuolo) ainsi que Christian Pavon (Boca Juniors). En enfin, si l’OM parvient à vendre Dario Benedetto avant la fin du mercato, il se mettra logiquement en quête d’un nouvel avant-centre. En clair, ce sont donc cinq renforts qui pourraient encore débarquer dans les prochaines semaines.

Lirola sera bien la priorité