Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a réalisé un énorme coup cet été !

Publié le 20 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’une des demandes de Jorge Sampaoli a été Gerson et il a été entendu. Alors que le milieu brésilien est désormais à l’OM, le coup réalisé par les Phocéens serait visiblement excellent.

Pour remodeler l’équipe de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est démené depuis l’ouverture du marché des transferts. Et le président de l’OM a été très actif avec pas moins de 8 recrues jusqu’à présent. Le club phocéen n’a d’ailleurs pas hésité à lâcher plus de 20M€ pour aller chercher Gerson à Flamengo. Brillant du côté du Brésil, le milieu de terrain va retenter sa chance en Europe après un échec en Italie. La pression est donc sur les épaules de Gerson, mais ces dernières saisons, il semble avoir grandi au point de devenir « le meilleur milieu de terrain du Brésil ».

« Un joueur complet »