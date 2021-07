Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre du Qatar pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 20 juillet 2021 à 7h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo s'interrogerait sur son avenir. Mais pour l'heure, l'attaquant portugais n'aurait reçu aucune offre.

« Il n'y a aucun signe du côté de Ronaldo concernant un éventuel départ... Et aucun signe du côté de la Juve non plus. Nous sommes très heureux de récupérer Ronaldo après ses vacances à l'issue de l'Euro » déclarait au début du mois de juillet le directeur sportif de la Juventus Federico Cherubini. Toutefois, comme l’indique à la Gazzetta dello Sport ce lundi, un départ de Cristiano Ronaldo cet été ne serait pas exclu. Ces derniers mois, il a été question d’un possible transfert de CR7 au Sporting Portugal, à Manchester United ou encore au PSG.

Ronaldo n'aurait reçu aucune offre