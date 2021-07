Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en Premier League se confirme pour Leonardo !

Publié le 20 juillet 2021 à 10h15 par D.M.

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG surveillerait la situation de Jordan Henderson, qui ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec Liverpool pour prolonger son contrat.

Le prochain chantier de Leonardo est identifié. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum cet été, le PSG souhaiterait mettre la main sur un nouveau milieu de terrain. Le club parisien aurait comme priorité de recruter Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United. Eduardo Camavinga ne serait qu’une alternative dans l’esprit du PSG. Mais ce lundi, une piste inattendue a été évoquée par la presse anglaise. Selon The Daily Mail et The Athletic , le club parisien aurait coché le nom de Jordan Henderson, sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool.

Henderson envisage de partir