Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé sur le prix de Paul Pogba !

Publié le 20 juillet 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait vivement frapper un nouveau grand coup sur le marché en enrôlant Paul Pogba, le club de la capitale saurait ce qu’il devra proposer pour l’arracher à Manchester United.

Désireux de se renforcer une fois de plus au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain semble faire de Paul Pogba sa grande priorité dans cette optique. À un an de la fin de son contrat, l’international français pourrait quitter Manchester United, et il ne serait clairement pas opposé à l’idée de revenir au sein de sa région natale en rejoignant le PSG selon les derniers échos parus dans la presse. Cela va donc donner un avantage de taille dans le dossier à Leonardo, lui qui saurait d’ailleurs à quoi s’en tenir quant au prix du joueur.

Pour Paul Pogba, c’est 50 M€ !