Mercato - Barcelone : Griezmann, Dybala... Un nouveau deal colossal à l'étude ?

Publié le 20 juillet 2021 à 9h00 par A.D.

Pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le Barça tenterait le tout pour le tout pour se débarrasser d'Antoine Griezmann. Désireux de mettre toutes les chances de son côté, Joan Laporta aurait contacté la Juventus pour tenter de boucler un échange de joueurs. Un troc dans lequel pourrait être inclus Paulo Dybala.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone. Mais avant de pouvoir prolonger la star argentine, Joan Laporta serait contraint d'alléger sa masse salariale. Pour se faire, le président du Barça aurait la nécessité de se séparer d'Antoine Griezmann. Et afin de remplir cette tâche on ne peut plus difficile, Joan Laporta aurait approché la Juventus.

Un échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala ?