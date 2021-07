Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande avancée à venir dans le feuilleton Harry Kane ?

Publié le 18 juillet 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Harry Kane, une réunion au sommet pourrait prochainement intervenir dans le dossier du côté de Tottenham.

Harry Kane ne le cache même plus publiquement, il est ouvert à un départ de Tottenham au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international anglais souhaiterait s’en aller et relever un nouveau challenge afin de disputer la Ligue des champions chaque année, chose qu’il ne fait pas avec les Spurs . Ainsi, plusieurs écuries européennes ont été annoncées sur les traces du buteur des Three Lions , comme le PSG ou Manchester City. Cependant, pour l’heure, Tottenham refuserait de rendre les armes dans le dossier.

Tottenham va tenter de convaincre Harry Kane de rester

À en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano, la direction de Tottenham serait toujours convaincue qu’elle est en mesure de faire changer d’avis Harry Kane face à ses velléités de départ. Ainsi, une réunion serait prévue dans les prochains jours entre le joueur ainsi que le trio Daniel Levy, Fabio Paratici et Nuno Espírito Santo afin de convaincre l’Anglais de rester. C’est à ce moment là qu’Harry Kane prendra une décision ferme sur son avenir. Reste maintenant à savoir dans quelle direction ce sera, et ce alors que Manchester City aurait déjà formulé une offre pour le recruter.