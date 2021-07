Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane a une préférence pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 18h15 par H.G.

Alors qu’il souhaiterait quitter Tottenham cet été, Harry Kane aurait clairement une préférence pour son prochain point de chute.

Depuis maintenant plusieurs semaines Harry Kane ne cache plus publiquement qu’il souhaite quitter Tottenham pour relever un nouveau challenge et ainsi disputer plus souvent la Ligue des champions. Cela aurait naturellement mis en alerte plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui a été annoncé sur les traces de l’international anglais. Seulement voilà, si le finaliste de l’Euro 2020 pourrait retrouver Mauricio Pochettino en rejoignant le PSG, il aurait une toute autre priorité pour son avenir.

Harry Kane veut rejoindre Manchester City