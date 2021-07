Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola a pris une grande décision pour Harry Kane !

Publié le 16 juillet 2021 à 23h15 par A.D.

Alors qu'Harry Kane envisagerait de quitter Tottenham, le PSG serait prêt à le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé. De son côté, Manchester City aurait également l'intention de s'offrir ses services cet été. Et sachant qu'il s'intéresserait également à Jack Grealish, Pep Guardiola serait prêt à se positionner sur les deux joueurs, bien que cela devrait lui couter plus de 200M€.

Sachant que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane envisage de quitter les Spurs cet été pour garnir son armoire à trophée dans un club plus ambitieux. Conscient de la situation, Leonardo serait en embuscade, prêt à frapper si Kylian Mbappé venait à faire ses valises cet été. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City pourrait également sauter sur l'occasion. D'ailleurs, comme l'a indiqué The Athletic dernièrement, Pep Guardiola serait prêt à offrir 120M€ cet été pour s'offrir les services d'Harry Kane. Et son intérêt pour Jack Grealish n'y changerait rien.

Guardiola prêt à lâcher 200M€ pour Kane et Grealish ?