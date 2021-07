Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une rencontre au sommet prévue pour ce départ estival ?

Publié le 18 juillet 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que Sergi Roberto voit son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés, une rencontre serait programmée pour bientôt afin d’éclaircir son cas.

L’heure est au dégraissage du côté du FC Barcelone. En effet, dans l’incapacité de boucler la prolongation de Lionel Messi, le club catalan doit absolument le vendre le plus vite possible afin de réduire sa masse salariale et définitivement mettre fin au feuilleton entourant l’avenir de celui qu’on surnomme La Pulga . En ce sens, plusieurs joueurs du Barça seraient poussés vers la sortie parmi lesquels figurerait Sergi Roberto. Et les choses pourrait prochainement s’accélérer pour l’avenir de celui qui fut le bourreau du PSG en 2017.

Réunion la semaine prochaine pour Sergio Roberto

En effet, à en croire les informations dévoilées par Matteo Moretto sur son compte Twitter, une réunion aura lieu la semaine prochaine afin de discuter du futur de Sergio Roberto au FC Barcelone. Reste maintenant à savoir sur quoi celle-ci débouchera. Pour rappel, le joueur de 29 ans est encore sous contrat avec le club catalan jusqu’au 30 juin 2022.