Mercato - PSG : Mbappé, Varane... Ancelotti a dressé son plan de vol de l'été !

Publié le 20 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Fortement touché par la crise liée au coronavirus, le Real Madrid ne serait pas encore totalement sorti d'affaire sur le plan financier. Dans cette optique, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez envisageraient de boucler une série de départs cet été. Et en plus de l'arrivée de David Alaba, l'entraineur et le président du Real Madrid auraient prévu de ne recruter qu'un seul joueur : Kylian Mbappé.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le Real Madrid s'est montré très discret lors des dernières fenêtres de transferts. Fortement handicapé sur le plan financier, Florentino Pérez n'a pas pu recruter le moindre joueur et n'a fait que dégraisser son effectif pour tenter de rééquilibrer ses comptes. Malgré une pluie de départs, le président du Real Madrid ne serait pas totalement sorti d'affaire. S'il ne serait plus dans le rouge, Florentino Pérez ne pourrait pas pour autant se permettre de faire trop de folies cet été, au risque de s'endetter de nouveau. Dans cette optique, le patron du Real Madrid devrait une nouvelle fois faire le nécessaire pour dégraisser son effectif.

Une grosse opération dégraissage à l'étude ?

Selon les informations de Goal Espagne , divulguées ce mardi matin, le Real Madrid essuierait de grosses pertes car il n'aurait pas la possibilité de faire sa tournée estivale à l'étranger. En effet, chaque déplacement de pré-saison constituerait un gain de près de 40M€. A cause de ce manque à gagner et de la baisse de salaire de 10% pour ses joueurs, Florentino Pérez ne devrait pas beaucoup bouger cet été pour renforcer le groupe de Carlo Ancelotti. A en croire Goal Espagne , la priorité du président du Real Madrid serait de dégraisser l'effectif de son coach. Alors que Borja Mayoral et Reinier Jesus devraient rester dans leurs clubs respectifs, à savoir à la Roma et au Borussia Dortmund, Florentino Pérez voudrait continuer son opération grand ménage. Après le départ de Brahim Diaz vers le Milan AC, le patron merengue devrait par la suite envoyer Raphaël Varane vers Manchester United si les négociations ne capotent pas au dernier moment.

Kylian Mbappé, la seule recrue d'Ancelotti après David Alaba ?