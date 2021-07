Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le sort de Raphaël Varane ne fait plus aucun doute...

Publié le 20 juillet 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane serait destiné à rejoindre Manchester United dès cet été. Alors que le champion du monde français lui aurait déjà fait part de son intention de rejoindre les Red Devils, Florentino Pérez serait en passe de trouver un accord avec Ole Gunnar Solskjaer.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane serait en désaccord total avec Florentino Pérez pour prolonger. Dans cette optique, le défenseur central français serait de plus en plus réticent à étendre son bail avec le club merengue et envisagerait plutôt de faire ses valises dès cet été pour relever un tout nouveau défi. De son côté, Florentino Pérez se retrouverait dos au mur. En effet, le président du Real Madrid pourrait être dans l'obligation de vendre Raphaël Varane cet été s'il ne le prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans moins d'un an. Conscient de la situation contractuelle du Français, Manchester United serait plus que jamais en embuscade pour le recruter cet été. D'ailleurs, les Red Devils seraient même tout proche de boucler l'arrivée de Raphaël Varane.

Raphaël Varane a accepté l'offre d'Ole Gunnar Solskjaer

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées ce mardi matin sur son compte Twitter , le clan Varane aurait confirmé à Florentino Pérez et à ses collaborateurs qu'il voulait relever un tout nouveau défi la saison prochaine après ses 10 années passées au Real Madrid. Alors qu'il compterait respecter sa direction et attendre l'accord entre les clubs, Raphaël Varane aurait la ferme intention de rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le champion du monde français aurait même déjà annoncé aux Red Devils qu'il était prêt à accepter leur offre contractuelle. Autant d'indiscrétions confirmées par Nicolo Schira, qui est allé encore plus loin.

Un accord proche entre le Real Madrid et Manchester United ?