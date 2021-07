Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane a fait une annonce fracassante à Ancelotti !

Publié le 20 juillet 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane se rapprocherait dangereusement d'un départ cet été. Alors qu'il souhaiterait tenter une toute nouvelle expérience, le champion du monde français aurait fait clairement savoir à sa direction qu'il voulait rejoindre la Premier League, du côté de Manchester United.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Alors qu'il n'arriverait pas à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez pour prolonger, le défenseur français envisagerait de changer d'air lors de ce mercato estival. Conscient de la situation, la direction de Manchester United serait à l'affût pour s'offrir ses services et aurait de grandes chances d'obtenir gain de cause très prochainement.

Varane a affiché son désir de rejoindre Manchester United